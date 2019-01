Aprovechando el receso del ciclo lectivo, la Municipalidad de Escobar intensifica su plan de mejoras y arreglos en los establecimientos educativos del distrito, que se ejecuta a través de un fondo municipal creado por el intendente Ariel Sujarchuk. Dicho plan tiene como finalidad resolver las demandas de las escuelas públicas del partido, que están bajo la órbita de la Provincia y no son atendidas por el gobierno bonaerense. Las obras, que se realizan en articulación con el Consejo Escolar de Escobar, ya fueron finalizadas en nueve escuelas y en otras cuatro continúan los trabajos con el objetivo de concluirlos antes del inicio de clases.

This site is protected by wp-copyrightpro.com