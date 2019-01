El subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín, señaló: “Colocamos 850 luminarias nuevas completando más de 1000 en todo el barrio. Logramos así una conversión muy importante en la zona, que nos da un 60 por ciento de ahorro de energía. Estas luces tienen un poder lumínico muy fuerte lo que hace que no sea necesaria la implementación de los brazos auxiliares de vereda”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com