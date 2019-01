“La Municipalidad pide al vecino que en caso que viera ratas en algún lugar NOTIFIQUE DE FORMA INMEDIATA A LA MUNICIPALIDAD que se tomaran las medidas pertinentes”. Ningún municipio del conurbano bonaerense dispone de medidas extraordinarias ante la aparición de roedores ya que, al no haber casos detectados en la región, no hay ningún tipo de alerta sanitaria en la Provincia.

No solo que las indicaciones no aplican para territorio bonaerense, sino que tampoco son las precauciones a tomar ante la presencia del Síndrome Pulmonar por Hantavirus -SPH- que se contagia solo por el hecho de inhalar las partículas de heces y orinas en lugares donde habitan los roedores.

“Por precaución, todo lo que se compre, desde un sachet de leche, latas, botellas, bolsas, “SE LAVEN INMEDIATAMENTE” pues las heces o excrementos y orina de los roedores NO SE NOTAN, PERO SI MATAN”, indica el mensaje que se comparte por estas horas en Whatsapp.

Por estas horas circula por Whatsapp una cadena que refiere a un presunto comunicado municipal que llama a los vecinos a avisar a las autoridades sobre la presencia de roedores, además de recomendar lavar bolsas, botellas o sachets. El mensaje es falso y en la provincia de Buenos Aires no hay casos de hantavirus detectados.