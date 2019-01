Son más de 200 inscriptos que participan de actividades recreativas gratuitas en el Polideportivo 3, con disciplinas de pileta y de campo; almuerzos y meriendas; juegos de mesa; representaciones artísticas; y excursiones. El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, presenció las actividades junto al diputado provincial Juan Andreotti. “El deporte es la mejor herramienta para la inclusión social y principalmente para ganar valores. Toda la inversión que ha hecho el pueblo de San Fernando con el pago de sus tasas, nos permite dar esta clase de servicio, que nos enorgullecen”, sostuvo el legislador.

Comenzó una nueva edición de las colonias de verano del Municipio de San Fernando, para que miles de chicos de 3 a 13 años de edad, adultos mayores de 55 y personas con discapacidad disfruten de un verano lleno de diversión y actividades recreativas. Todo en un ambiente seguro y con instalaciones de primer nivel de los polideportivos distribuidos por toda la ciudad. Para el caso de las personas con discapacidad, la sede es el Polideportivo 3.

El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, recorrió el polideportivo náutico junto al diputado provincial Juan Andreotti; el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; y el secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso, donde cientos de chicos disfrutan las actividades de verano.

“Compartimos un día con más de 250 chicos y chicas en la Colonia de Discapacidad, donde practican todo tipo de actividades. Se ha hecho un grupo muy lindo, donde los profesores con muchísima vocación entretienen a los chicos y permiten que los padres puedan seguir trabajando y disfrutando del verano”, sostuvo Juan Andreotti.

Cinthia Gómez, coordinadora del grupo, manifestó: “La apertura salió divina. El Polideportivo 3 es hermoso y gigante, tenemos pileta olímpica y el río de fondo. Los chicos están felices. Realizamos taller de arte y danza, actividades de psicomotricidad y natación. El cruce entre abuelos y chicos hace que esto sea muy didáctico”.

Los chicos celebraron el comienzo de otra edición de las colonias de verano. La sanfernandina Marina compartió su emoción. “La verdad que contenta, hoy es mi primer día en la colonia y desde que vengo la paso bárbaro. El poli está más lindo y nos pone alegres a todos. Quiero felicitar al Intendente Andreotti que está haciendo un muy buen trabajo y le pido que siga así”, aseveró.

Otra vecina, Melany, compartió que “se la pasa bien, hicimos pileta libre, comimos y ahora vamos a jugar al fútbol”. “La verdad que hace bastante estoy acá y venimos en el verano, me gusta mucho”, agregó. Y por último, Manuel expresó: “Acá estoy con todos mis compañeros pasándolo lindo, disfrutando de esta hermosa pileta y me siento muy contento. Cada vez que vengo me gusta estar con los profes, los chicos y todos los que quiero mucho. Me divierto, hablo y estoy feliz. Me encanta el poli. La paso bien, hago natación y tenis”.

“El deporte es la mejor herramienta para la inclusión social y principalmente para ganar valores. Toda la inversión que ha hecho el pueblo de San Fernando con el pago de sus tasas, nos permite dar esta clase de servicio, que nos enorgullecen”, concluyó Juan Andreotti.