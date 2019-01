La madre de Camila Agustina Pradines reclamó justicia y exigió “que no salga más y se pudra en la cárcel”.

La pareja tiene una hija un año y dos meses y según explicó Mónica “está al cuidado de un familiar de Sosa porque la nena corría riesgo de vida”. “Una vez agarró a la bebé y la colgó del balcón, eso fue contado por los vecinos. Por eso les sacaron la tenencia. Hasta que los dos no hagan un tratamiento no se pueden acercar a la nena”, aseguró.