Y agregó: “Un vecino me dijo que vive acá hace 40 años y pensó que nunca iba a ver esto. Eso es conmovedor. Trabajamos sin parate alguno para continuar mejorando todos los barrios y que Malvinas Argentinas avance pese a la difícil situación del país”.

“Nos pone muy contentos que se haga en la parte lindera al arroyo, en la que históricamente se dijo que no se podía hacer nada, y nosotros lo estamos mejorando para brindar una mejor calidad de vida a los vecinos y por la conectividad que genera. Significa brindar alternativas de acceso ya que muchas veces la gran cantidad de vehículos colapsan las troncales. Es beneficio para todos y cambia la realidad de muchos”, aseguró Nardini.