Gracias a las cámaras de seguridad del COM, en un trabajo forma coordinada y triangulada con los móviles...

“La protesta denuncia los contrastes que hay entre la realidad de las empleadas y los patrones y patronas para los cuales trabajan. Son más de 10 mil las mujeres, muchas de ellas inmigrantes de países limítrofes, que ofrecen sus servicios en este complejo inmobiliario y no tienen derechos laborales ni sindicales”, expusieron en un comunicado.

La segregación no quedó ahí: las mujeres dicen que las acusan de tener “mal olor” y “traer el dengue” al país.

La problemática se visibilizó cuando empleadas domésticas expusieron la discriminación de la que eran víctimas por parte de la empresa de colectivos “MaryGo”, porque, según testimonios, “los dueños dijeron que no querían compartir el transporte con nosotras porque ‘hablábamos mucho y estábamos transpiradas’”.