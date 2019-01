“El de Maduro es un gobierno que no garantizó transparencia en el proceso electoral, que mantiene exiliados, que sostiene presos a muchos líderes de la oposición presos y que sigue violando el Estado de Derecho y su propia constitución”, había señalado Ivoskus.

Asimismo, el proyecto señala que un número significativo de venezolanos está siendo forzado a huir del país en razón de que no han sido cubiertas sus necesidades básicas, y reitera su seria preocupación por el colapso del sistema de salud de Venezuela.

Textualmente, el documento manifiesta “la profunda preocupación en relación al empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela tras el quiebre del orden democrático, y condena las serias violaciones a los derechos humanos en ese país, condenando as detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso y las violaciones a los derechos humanos de prisioneros políticos por parte del gobierno de Venezuela”.