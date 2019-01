“Tuvimos un promedio habitual con unos 1000 expedientes anuales. Por lo general, de cada siete u ocho consultas en promedio se transforman en un expediente. Nuestro objetivo principal es tratar de resolver cada problema del vecino; esto se realiza a través de audiencias, en las que se convocan al denunciante y el denunciado para que en una mesa de diálogo se puede llegar a algún tipo de solución. En caso de que esto no prospere, se avanza con el análisis para aplicar las multas que la ley nos permite y el vecino tendrá abierta la vía judicial para continuar con sus pretensiones”, explicó Raúl Mateos, subsecretario de Defensa del Consumidor.

This site is protected by wp-copyrightpro.com