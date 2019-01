Gracias a las cámaras de seguridad del COM, en un trabajo forma coordinada y triangulada con los móviles...

Por estos hechos, la víctima y su familia están solicitando ayuda, ya que no pudieron rescatar nada material de la casa. En caso de poder colaborar, comunicarse al 11-4055-9441.

Un hombre golpeó salvajemente a su pareja embarazada de ocho meses y luego le prendió fuego la casa donde se encontraban sus hijas. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos y el agresor fue detenido.