El Municipio logró agilizar la entrega de registros con la creación del nuevo Centro de Impresión municipal. Además, se mejoraron los exámenes teórico y práctico.

Tramitar la licencia de conducir en San Isidro es cada vez más rápido y sencillo. Durante 2018, el Municipio de San Isidro continuó agilizando el trámite y batió el récord de entrega de licencias de conducir nuevas y renovadas con más de 60 mil.

“Desde la oficina siempre buscamos optimizar el tiempo de los trámites para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Para ello, no sólo mejoramos el sistema online para obtener turnos sino que también abrimos el Centro de Impresión Municipal que nos da la posibilidad de empezar y terminar el trámite sin depender de terceros”, expresó la jefa de departamento de la Dirección de Tránsito, Jésica Porcelli.

En ese sentido, el vecino ya no tiene que ir a buscar la licencia a la oficina central, sino que se le envía a la delegación más próxima a su domicilio, excepto en el Registro Express. Toda la información de consulta como aranceles, requisitos, multas impagas, se encuentra en la página del Municipio.

Además, existe el Registro Express -renovación de la licencia en 24 horas- que sólo puede ser retirado por la Dirección de Tránsito -ubicada en 3 de Febrero 510- en el horario especial de lunes a viernes, de 16 a 17. Por otro lado, aquellos vecinos que requieran su licencia el mismo día de realizado el trámite podrán hacerlo pagando un monto adicional.

El nuevo Centro de Impresión municipal

El nuevo espacio, ubicado en la Dirección de Tránsito cuenta con equipamiento especial para entregar los carnets en forma inmediata. Los vecinos pueden obtener su registro de conducir el mismo día que realicen el trámite.

Modificaciones en el examen práctico

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial en el distrito, el Municipio de San Isidro implementó un nuevo sistema de calificación más riguroso en la evaluación práctica para sacar la licencia de conducir.

Si bien la pista de examen de conducir, ubicada dentro del Hipódromo local, en avenida Márquez y avenida Santa Fe, contiene las mismas pruebas que recrean situaciones similares a las que el conductor puede vivir en la calle, se modificó la manera de evaluar el desempeño de cada aspirante al registro.

La nueva modalidad contempla faltas leves y faltas reprobatorias. Las primeras son las que no llevan a la desaprobación, a menos que se acumulen más de tres. Desconocer alguna señal de tránsito, estacionar en más de tres maniobras o no dejar el vehículo a la distancia correcta del cordón, son algunos ejemplos de este tipo de faltas. Por otro lado, el aspirante deberá presentarse nuevamente a rendir, si realiza una falta reprobatoria como puede ser no tener buena coordinación entre embrague y freno, tocar las vallas al estacionar o los conos al realizar zigzag.

Agilización del examen teórico

El Municipio de San Isidro instaló 30 tablets para que los vecinos puedan realizar el examen teórico de manera más sencilla. Los nuevos dispositivos tienen la capacidad de tomar distintos tipo de pruebas en simultáneo y corregirlas de forma automática. El sistema de preguntas es aleatorio y está programado para adaptarse al tipo de licencia que el vecino quiera obtener.

¿Cómo obtengo mi turno?

Hay que ingresar a la página web del Municipio y en Trámites hacer click en “Turnos para el trámite de licencias de conducir”. Allí, de una manera simple, se encuentra toda la información y los pasos a seguir.

Los mayores de 70 años pueden ir directamente a la Dirección de Tránsito, sin sacar turno previamente.