“Pese a la difícil situación económica seguimos adelante, poniendo nuestro granito de arena, sin especular y profundizando un cambio que es notorio día tras día. Es fundamental el trabajo que realiza cada una de las áreas, buscando el beneficio colectivo y el bienestar de la gente. Somos sinceros y concretos en lo que proponemos y por eso nuestra administración es reconocida por el Ministerio de Economía provincial y por otros municipios. La palabra de aliento de la gente es reconfortante, esperaron muchos años para ver su cuadra pavimentada y ver su emoción no tiene precio”, finalizó Nardini.

This site is protected by wp-copyrightpro.com