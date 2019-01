“Siempre tratamos de incorporar alguna renovación para que cada día estén más cómodos y puedan disfrutar del verano. Este año esperamos que más de 1500 abuelos pasen por la Colonia, todos los días más de 350 abuelos se congregan acá y disfrutan de muchas de actividades. Invitamos a los vecinos que todavía no conocen el polideportivo a que de lunes a viernes se acerquen y disfruten todo el día al lado de este hermoso río”, concluyó Juan Andreotti.

Los abuelos celebraron por los juegos y actividades que ya disfrutan junto a sus pares en los polideportivos. Norberto comentó: “Arrancó muy bien, esto no tiene comparación porque la verdad nos dan todo acá. Hay que disfrutarlo, les agradecemos mucho. Hicimos caminata, pileta y de todo, y las instalaciones están espectaculares”.