“La actividad es un éxito. Por la cantidad de chicas que vienen, nos desenvolvemos bien, pero si uno ve las listas tenemos 30 inscriptos, de los que vienen 10 o 12 ahora por las vacaciones. Cuando venga el resto podremos contar con más telas, pero por ahora está bien porque al ser un grupo principiante no están todo el tiempo colgadas”, finalizó.

Además, Sofía, profesora de Tela, destacó: “Está muy bueno, porque le da la posibilidad a la gente del Municipio de desarrollar una disciplina que si uno la quiere hacer de modo privado, es más costosa. No existen escuelas de circo nacional o municipal, todo es de carácter privado y por eso está bueno que se empiece desde el Estado para que más chicas y chicos puedan tener acceso a esta disciplina no sólo deportiva, sino también artística”.

Y su compañera Andrea, de Virreyes, agregó: “Bárbaro, la verdad que me encanta el equipamiento, el gimnasio, el lugar, todo. Probé un par de clases, y ahora vengo todos los días”.

En tanto, la profesora de Indoor y circuito más Spinning, Marcela Aragona, opinó: “La verdad que es bárbaro, por suerte viene mucha gente a todas las actividades, están contentos y trabajamos muy bien; va creciendo. En mis clases tengo entre 10 y 22 alumnos, y teniendo en cuenta que es un mes donde la gente se va de vacaciones, y el gimnasio no funciona a pleno, estamos re contentos”.