Además, el SAME destinó una ambulancia que estará dedicada con exclusividad a atender posibles emergencias en cualquiera de las sedes. El móvil estará apostado de 8 a 20 en el Polideportivo Gorki Grana, donde se concentra la actividad para los adolescentes de 14 a 18 años, adultos mayores y personas con discapacidad intelectual, y en caso de ser necesario acudirá a cualquiera de los demás centros donde se realizan las actividades de verano.

