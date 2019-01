Además, el Municipio está realizando obras de infraestructura hidráulica para mejora de un barrio que históricamente sufrió anegamientos y no volverá a tener esa problemática.

La Secretaría de Obras Públicas informó que se está trabajando en 24 cuadras que no tenían el cordón cuneta. De esta manera, se elimina la zanja y se completa el total de las cuadras del barrio.