Es una solución para los papás que no pudieron inscribir a los chicos en las colonias clásicas que año tras año suman más participantes . Son casi 14 mil los nenes y nenas que acuden a las colonias, tanto en las sedes como en las itinerantes, número que se incrementó notablemente desde los mil chicos que acudían en 2007 a la única colonia que se desarrollaba en el CeMEF.

This site is protected by wp-copyrightpro.com