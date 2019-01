Las escuelas no pertenecen al Municipio, sino a la Provincia. Pero desde Malvinas Argentinas se trabaja para que estén mejor. “Tenemos un compromiso muy grande y ponemos el mayor esfuerzo. Aportamos nuestro granito de arena porque Malvinas somos todos y en nuestro distrito queremos avanzar. Entonces tenemos una mirada integral para que las cosas se solucionen, creo que es lo mejor, siempre pensando en que la prioridad son los chicos”, agregó el intendente.

El jefe comunal afirmó: “Queremos que en el inicio del ciclo lectivo ya tengan todo en condiciones, y ahora estamos viendo otros detalles que va a haber que anexarle, siempre tratando de estar en las necesidades puntuales. Vinimos con el equipo de Obras Públicas y Planificación Urbana, Consejo Escolar, Subsecretaría de Educación, Servicios, para hacer un trabajo integral. Como siempre digo, la creación de la Subsecretaria de Educación fue para que sirva de complemento a lo que es Consejo Escolar porque tenemos muchas escuelas y obviamente no se puede llegar a todas desde un solo organismo, entonces trabajamos en sintonía, en conjunto, y desdoblamos esfuerzos para poder llegar a la mayoría”.