Al referirse al operativo que posibilitó el secuestro de la marihuana, el ministro explicó que “desde que iniciamos esta lucha llevamos incautados más de 60 toneladas de marihuana “la lucha contra la droga es de todos y por todos, por los jóvenes que son el futuro de este país y por aquellas madres que no quieren que sus hijos caigan en ese flagelo”.

A su vez, el funcionario provincial, que estuvo acompañado por el jefe de la Policía, comisario general Fabián Perroni, afirmó que “no nos alcanza sólo con incautar la droga. No podemos seguir adelante sabiendo que ese veneno sigue estando ahí”.