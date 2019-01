En los controles más recientes, realizados de forma dinámica en Haedo, Castelar Norte, Morón Centro y El Palomar, fueron arrestados dos sujetos por tenencia de drogas, y otros dos por contar con pedido de captura. También, en los últimos días fueron retenidos once automóviles y 31 motocicletas por diferentes infracciones.

This site is protected by wp-copyrightpro.com