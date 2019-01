“Necesitamos un país para todos y no para pocos, con mejor distribución de la riqueza, y que el impacto de la crisis deje de pegar en la clase media, por eso quienes nos oponemos a esta política de mercado debemos conciliar una propuesta superadora que contenga a la mayoría de los argentinos y así lograr un país más justo, inclusivo, con mayor igualdad de oportunidades, en definitiva, un país peronista”, finalizó.

También Collia cargó contra la gestión en cuanto a infraestructura municipal, puntualizando en la problemática obra de reforma integral del barrio Derqui en Caseros, “donde los vecinos te dicen que están peor que antes”, y lo mismo pasa, dijo, en Ejército de los Andes o Pablo Podestá, “con un montón de obras que quedaron inconclusas”. “Se gastaron millones de pesos cuando en Tres de Febrero habría otras prioridades”, dijo el ex funcionario bonaerense, el que habló de la necesidad de elaborar un plan estratégico para los próximos 20 años.

Además, Alejandro Collia dijo que el peronismo, desde la oposición, a nivel nacional impulsó un proyecto de modelo universal de atención primaria para la población sin cobertura médica, idea que no prosperó, al igual que en la provincia no avanzó la Ley de Salud.

“El financiamiento del AMBA Salud arranca con la problemática del aporte de fondos por parte de la Provincia, que cesa después de dos años como también pasa con el SAME, por lo que habrá que crear impuestos para sostenerlo”, explicó el también secretario de Salud de La Matanza. “Pudimos reducir una tasa municipal para el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que iba a ser de $40 y finalmente será de $25, y eso demuestra que a pesar de que el intendente pretenda desentenderse de las políticas nacionales y provinciales, es el ejemplo más claro de la transferencia del gasto al bolsillo de la gente”, exclamó el edil en comparativa con los tarifazos nacionales.

El ex ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires se refirió al conflicto que se dio en estas últimas semanas a razón del inicio de las obras del programa AMBA Salud: “Es una propuesta mejorable a la que hemos apoyado, pero hay una debilidad muy fuerte del gobierno local en lo que hace al desarrollo de la misma”. Collia habló de marketing y poco cambio en el modelo de salud, al momento que ponderó la extinta Unidad de Pronta Atención de Martín Coronado (UPA), ahora llamada Centro de Salud Illia, la que se desarrolló “para casos de complejidad creciente, y que fue abandonada con el objetivo de invisibilizar lo que habíamos desarrollado”.

Collia diferenció la gestión del Legislativo con la del Ejecutivo municipal: “El Concejo logró un salto de calidad con la voluntad de cada uno de los concejales”. “El Presidente del HCD (Sergio Iacovino) es un hombre de diálogo, que trató de mantener el funcionamiento del cuerpo de una manera aceptable”, manifestó. A pesar de su consideración sobre el trabajo del Legislativo, el edil dijo que “hay una tendencia a no hacer prosperar las propuestas de la oposición”.