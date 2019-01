Por ello, después de los estudios y análisis de urbanistas, de escuchar las demandas de los vecinos y comerciantes y de la aprobación unánime del proyecto por parte del Concejo Deliberante, la Agencia Municipal de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial realizó el cambio de sentido de la calle Carlos Pellegrini, por la cual ahora se circula desde 25 de Mayo hacia Don Bosco. Además, ya no está permitido girar a la izquierda en Independencia ni estacionar sobre 25 de Mayo, desde Independencia hasta Alberdi.

