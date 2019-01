La Municipalidad de Escobar continúa durante todo el verano con la realización de obras fundamentales para el distrito, financiadas íntegramente con fondos propios. En el barrio Lambertuchi de la localidad de Belén, se lleva a cabo la ampliación del Jardín de Infantes “El Ceibo”, debido a la gran demanda de matrícula de los vecinos de la zona. Mientras, en Ingeniero Maschwitz, diseña uno nuevo en el edificio donde antes funcionaba una delegación de la Policía Rural bonaerense.

La obra consiste en la construcción de dos aulas con sanitarios en cada una de ellas y un baño para personas con discapacidad. Entre el edificio existente y el sector a estrenar, se conformará un patio semicubierto y funcionará un salón de usos múltiples para realizar diferentes actividades. Además, se está ampliando la cocina y el comedor, y se proyecta un nuevo acceso, que tendrá un frente de mampostería y rejas con un portón especial de ingreso.

Al mismo tiempo, comenzaron los trabajos de refuncionalización del edificio donde hasta ahora funcionaba la Policía Rural, que será la sede del cuarto jardín de infantes municipal de Escobar. Ubicado en Mendoza e Independencia, contará con tres aulas, dirección, cocina y sanitarios para los alumnos y los docentes. En el exterior se ubicarán el patio de juegos y el sector de estacionamiento. Frente al nuevo establecimiento, se montarán nuevas dependencias para la Policía Rural y para el Centro de Atención Primaria de Salud “Arenales”.

Ambos jardines de infantes funcionarán en doble turno, y si bien la prioridad en la inscripción la tendrán los niños de cinco años, se estima que la capacidad será suficiente para albergar también sala de cuatro y, eventualmente, hasta sala de tres. De esta manera, se agregan más de 300 vacantes para hacer frente a una de las principales problemáticas de los escobarenses.

El intendente interino, Pablo Ramos, recorrió los trabajos acompañado por el secretario de Gobierno, Javier Rehl; el secretario de Planificación e Infraestructura, Diego Benítez; y el presidente del Consejo Escolar, Daniel Ciaccia.

“En Escobar, el gobierno no se toma vacaciones y las obras no sólo continúan sino que se multiplican. Esto es posible gracias a la planificación y a la buena administración del intendente Ariel Sujarchuk. Nos provoca una alegría enorme supervisar el crecimiento de uno de los jardines de infantes inaugurados el año pasado y el comienzo de la construcción de lo que será el cuarto en el distrito administrado totalmente por la Municipalidad. Asegurar el acceso a la educación obligatoria es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, pero esta gestión no se queda de brazos cruzados y articula de manera conjunta en este proyecto, un gran avance para el distrito, que funciona además como generador de nuevos puestos de trabajo entre personal docente y no docente, además de decenas de empleos indirectos. Ambas obras estarán terminadas para el comienzo del próximo ciclo lectivo”, aseguró Ramos.