Así, la jefa de Departamento de Medicina Preventiva, Ana Valentinuz, explicó: “Hay que consultar en un centro de salud o el hospital ante un cuadro de fiebre que dure siete días, y no automedicarse. El mismo mosquito puede causar distintas infecciones virales febriles además de Dengue, como Zika y Chikungunya. Es muy importante también que la gente pueda actuar activamente en sus casas, cuidando su medio ambiente, protegiéndose. Se recomienda proteger las cunas y cochecitos de bebés con tul, usar repelente, mosquiteros, mantener limpia la casa y las zonas aledañas”.

En este sentido, el director de Defensa Civil, Gastón Monsalvo, dijo: “Venimos trabajando fuertemente y de forma constante con todas las áreas, concientizando a los vecinos, y llevando a cabo diferentes acciones preventivas que nos permitan combatir mejor al dengue. Hemos avanzado mucho pero no hay que aflojar”.