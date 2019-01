Durante el encuentro se rindió homenaje a Ana Grandi, ex concejala del distrito, con un minuto de silencio. Luego, un bailarín de Ballet de Arte Folclórico Argentino bailó una chacarera y el concejal Luis Samyn Ducó dedicó unas palabras en su memoria. “La recordamos por su compromiso con los vecinos y con nuestra comunidad”, señaló.

This site is protected by wp-copyrightpro.com