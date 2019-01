“Desde los seis años que vengo a las colonias. Acá me relajo y es como mi segunda casa. Los profesores son espectaculares”, concluyó Sergio Antonasio, de Boulogne.

“Vengo hace cuatro años y siempre la pasó excelente. Antes no deseaba que llegue el verano, por el calor, hasta que empecé en las colonias y ahora lo que más quiero es que llegue”, comentó entre risas Agustín Vázquez, del Bajo de San Isidro.