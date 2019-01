La Policía junto a la Fiscalía trabajan con la hipótesis inicial de un ajuste de cuentas. Al momento no hay detenidos por el terrible homicidio.

A primera vista, el cadáver presentaba signos de haber sido torturado. Producto de las quemaduras, hubo inflamación de tejidos, por lo que la familia no lo reconoció al primer momento.

La violencia ya no tiene límites y el desprecio por la vida impresiona. Alejo faltaba de su casa desde Navidad. En los pedidos de paradero la familia había detallado que vestía remera gris y pantalón amarillo deportivo. Los investigadores no dudaron que se trataba del joven cuando encontraron tremenda escena del crimen.