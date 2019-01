Laprida, Agustín Álvarez, Urquiza, San Martín, Yrigoyen, Malaver son las paradas del Metrobús Norte que cuentan con los libreros, y a los que las personas –vecinos o no del municipio– pueden acercarse para tomar y/o dejar un libro.

El programa “Los libros circulan”, que consta de la instalación de libreros en seis paradas del Metrobús, ya lleva más de medio año en funcionamiento y cada vez más vecinos se suman a una iniciativa que busca incentivar la lectura en lugares no convencionales y con un espíritu comunitario.