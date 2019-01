“Queremos que disfruten de las piletas en un verano que va a ser caluroso y donde quizá muchos no pueden irse de vacaciones ya que la situación no está fácil. Que desde el Municipio podamos brindarles estas instalaciones de lujo nos llena de orgullo y alegría”, concluyó Juan Andreotti.

Por su parte, el joven Leo compartió su experiencia de cómo disfruta de la colonia de verano en el Polideportivo 1. “Me metí a la pileta e hice muchas cosas. Se la pasa bien acá, estoy contento”, dijo. Y otro chico, Gino, aseguró: “Me estoy divirtiendo, jugué a la mancha y a tirar pelotas al arco. Yo me hice un amigo y es la primera vez que vengo. Estoy contento”.

Los chicos celebraron por los juegos y actividades que ya disfrutan junto a sus amigos en los polideportivos. En el Polideportivo 7, los pequeños colmaron la pileta. Thiago comentó: “Jugamos a la pelota, nos divertimos y vamos a la pileta. Hacemos amigos”. Y su compañero Mateo coincidió: “La estoy pasando muy bien acá, me hago amigos. Jugamos al Fútbol y me emocioné atajándole todos los penales a los demás”.