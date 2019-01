Finalmente sobre la implementación de voto electrónico o boleta única, Ivoskus sostuvo que “no daría la implementación” para esta instancia de elecciones, por lo que de adelantarse o no, la única metodología viable en provincia de Buenos Aires es la de la boleta sábana.

No se manejan fechas electorales aún, comentó el diputado, y desmintió el trascendido que circuló en redes sobre un cierre listas para el 16 de febrero; elecciones PASO el domingo 14 de abril; y elecciones generales el 9 de junio.