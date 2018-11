Fue en un Polideportivo 1 colmado de familiares y amigos, y tomaron parte los 9 polideportivos de la ciudad, cuyos más de 300 participantes realizaron elaboradas demostraciones sobre escenas de famosas películas. “Toda la familia viene a ver las actividades que se realizan durante el año en los polideportivos del Municipio, construidos a lo largo de estos años, cada día con mejores instalaciones, con su pileta climatizada, sus canchas de hockey, fútbol y todas las actividades que pueden hacerse”, expresó el diputado provincial Juan Andreotti.

El Polideportivo 1 se llenó de luz, color y alegría con la Gimnasiada de Adultos, espectacular e inolvidable evento del que más de 300 representantes de los 9 polideportivos municipales, junto a sus profes, hicieron una serie de coreografías basadas en filmes tales como “El padrino”, “La máscara” o “Grease” con coloridos disfraces.

El diputado provincial Juan Andreotti, quien estuvo presente junto al presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, expresó: “Realmente, venimos de una jornada de cierres de actividades. Ayer fue la gimnasiada de los chicos y hoy de la de adultos mayores, con más de 300 participantes, más toda la familia que viene a ver las actividades que se realizan durante el año en los nueve polideportivos del Municipio, construidos a lo largo de estos años, cada día con mejores instalaciones, con su pileta climatizada, sus canchas de hockey, fútbol y todas las actividades que pueden hacerse”.

“Ahora esperando con ansias la apertura del nuevo Polideportivo 10, que también ofrecerá muchísimas actividades, y miles de vecinos que participan, se recrean y hacen amigos, se sumarán a estas gimnasiadas, que son un lugar de encuentro para toda la familia”, finalizó.

En tanto, el secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, agregó: “Muy contentos por el desarrollo de esta gala de Gimnasia de Adultos donde participan todos los Polideportivos, con muchísimos bailarines. Este es un trabajo constante que se viene haciendo durante siete años, donde los Polideportivos tienen estas actividades que hoy se ven reflejadas disfrutando todos juntos y en familia, con todos los amigos y vecinos viniendo a ver”.

“Es importantísimo el trabajo que se viene realizando por la decisión del intendente Luis Andreotti de seguir invirtiendo -porque para el Municipio la educación, la cultura y el deporte son una inversión y no un gasto- que se ve reflejado en esto que los vecinos de San Fernando disfrutan. Y estamos a poco de inaugurar el Polideportivo 10, con lo que el año próximo tendremos uno más participando de la gala, cumpliendo e incluso superando el objetivo de la gestión de tener un polideportivo cada 20 mil habitantes”, finalizó.

En cuanto a los participantes, Aldana, del Polideportivo 3, dijo: “Esta es la primera vez que participo, y la verdad fue una muy linda experiencia y mucho más de lo que esperaba”. Y su compañera Micaela agregó: “Se nota todo el trabajo que hacen las chicas durante el año. Este es el momento cuando se exponen y muestran sus dotes”.

Flor, del Polideportivo 8, agregó: “Es muy lindo, desestresante, te sirve como terapia, es hermoso. Nos compenetramos mucho en sociedad con mis compañeros”. Karina, del grupo del Polideportivo 6, destacó: “Es una noche mágica en la que uno se despeja de los problemas, y disfruta de esto. Es la tercera o cuarta vez que lo hacemos, y la verdad que cada año es mejor”.

Nancy, vecina de Villa Jardín y del Polideportivo 5, dijo: “Hace un mes que empecé, la experiencia es la mejor y con mucha adrenalina. La verdad que me gustó. Hoy me vinieron a ver mis padres y mi marido”. Y Miguel, del Polideportivo 1, agregó: “Para mí es la primera gimnasiada. Vengo de una enfermedad y esto me cambió la vida. Es impresionante y está bueno”.

Liliana, vecina de San Fernando, dijo: “Me parece muy bueno, y me encanta lo hecho por la gestión de Luis Andreotti, porque San Fernando cambió un montón. Vine a ver a mi tía Cristina que va al Polideportivo 4 y la gusta mucho lo que hace”. Y finalmente, la profesora del Polideportivo 9, Mayra, dijo: “Es la primera vez que participo en este evento. La verdad que es impresionante el despliegue que hay, y ver a las chicas contentas y pasándolo bomba es buenísimo”.