En el marco del paro por tiempo indeterminado de lanchas y catamaranes de la Estación Fluvial de Tigre, Hernán De Corte, secretario general de la Seccional San Fernando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, dialogó con SMnoticias sobre el conflicto, los intereses de la Cámara Argentina de Lanchas y Catamaranes y la situación de los trabajadores.

¿Cómo es la situación por el momento?

El paro es por tiempo indeterminado y sigue por incumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Con este conflicto venimos desde hace 4 meses. El anterior paro duro 3 días y medio. Después pasaron a conciliación obligatoria. La problemática pasó al Ministerio de Trabajo nacional.

¿Cuáles son los principales reclamos?

El derecho al franco es uno de ellos. Las empresas dan menos de 8 cuando en realidad tienen que dar 9 como estipula el convenio. Otro reclamo es la manutención que va al salario: el 2% del sueldo básico patrón del catamarán tiene que ir al sueldo del trabajador. No se está cubriendo eso. Tampoco la Cámara cumple con el pago de feriados. El convenio marítimo dice que los feriados se pagan con el valor de 12 horas de trabajo al 100% y se tiene que dar un franco compensatorio en el período vacacional.

¿Qué respuesta tienen de la cámara empresarial?

La particularidad que tiene este conflicto es que las empresas en las actas y en las audiencias reconocen como justo el reclamo, pero dicen que no lo pueden cumplir porque el gobierno no les da subsidios. Con nuestra necesidad quieren apretar el gobierno. Nosotros no tenemos nada que ver. Nuestro reclamo es contra las empresas.

¿Quiénes componen esta cámara?

Delta Arena, Interisleña, El Jilguero y Cacciola cual se encarga del manipuleo de valijas.

¿Cómo es la situación de los trabajadores?

Hay trabajo en negro. Trabajan 12, 14 hasta 16 horas por día de lunes a sábado y reciben como máximo 9 mil pesos en blanco y otros 3 mil en negro. El común denominador de las empresas es que los salarios son bajos. Hay gente en negro y sin libreta de mar (libreta que habilita a la persona trabajar en navegaciones NdR). Hay una ordenanza de prefectura que dice que debe haber cada 70 pasajeros un marinero.

¿Cuándo se levantaría el paro?

Cuando las empresas paguen, se levanta el paro. Estos pibes no pueden ganar lo que ganan. Esta naturalizado que cobren dos mangos.

¿Cuál es la postura del municipio de Tigre?

El municipio está interesado. Nos dice que el un reclamo genuino, que vayamos adelante.

Este tipo de intervenciones sindicales no eran comunes cuando Omar “Caballo” Suárez estaba frente al SOMU…

Hay cambios. La seccional de san Fernando no va a permitir estos atropellos. No hay cosa más linda que los pibes nos sigan que estamos cobrando bien. Antes el sindicato no les daba pelota, no intervenía.