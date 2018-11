Personal de Guardia Urbana Pilar, en conjunto con el Comando de Patrullas y las cámaras de monitoreo del Centro de Operaciones Municipales (COM) detuvieron en Manuel Alberti al líder de una banda de José C. Paz que delinquía en Pilar. El operativo quedó registrado por las cámaras de seguridad del COM.

En el marco de las tareas de prevención que realiza Guardia Urbana, un vehículo con cuatro ocupantes en actitud sospechosa fue detenido para identificación. Tres de los cuatro hombres abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga a pie, mientras que el conductor hizo lo mismo pero con el auto.

Inmediatamente se activó el alerta de emergencias y se desplegó un operativo cerrojo en la zona logrando interceptar al vehículo a pocas cuadras. El conductor quedó detenido y luego de ser identificado fue reconocido como el líder de una banda de José C Paz que realizaba ilícitos en el partido de Pilar.

Del vehículo se secuestraron dos mochilas, dos armas de fuego de calibre 11 y 25 respectivamente, cinco proyectiles, un revolver calibre 38, cinco cartuchos intactos, una barreta de hierro, varias llaves francesas grandes, una pinza corta candados, un pasamontañas, una bolsa de veneno abierta , un criquet de auto, dos linternas, gas pimienta, y una gorra de lana.

El vehículo posee pedido de secuestro desde el 28 de septiembre del 2018 de la Comisaría 3ra de José C. Paz .