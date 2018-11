Con el proyecto del presupuesto municipal para el año que viene en el Concejo Deliberante, los concejales del Frente Pilarense dieron su visión sobre el destino que el intendente Nicolás Ducoté planea darle a los fondos el próximo año.

En ese sentido, Federico Achával sostuvo: “No vemos que este presupuesto busque atender ni dar soluciones a las verdaderas necesidades que tienen los pilarenses, y acompañarlo sería avalar una gestión que hasta ahora viene siendo muy mediocre y que lleva 3 años dándole la espalda a los barrios y a la gente que más necesita de la presencia del Estado”. “Estamos convencidos de que, hoy más que nunca, hace falta cuidar que los recursos de Pilar se usen para garantizar derechos y dar respuestas a los vecinos y por eso vamos a analizar este presupuesto en detalle”, agregó.

Asimismo, Achával afirmó que “queremos asegurarnos que el dinero de los vecinos se use para los temas que son prioritarios, como la seguridad, la educación o la salud”. “Pilar no puede pasar otro año con su sistema de salud colapsado, con falta de médicos profesionales en los hospitales, o vecinos con incertidumbre porque la sala de atención de su barrio no le brinda la atención que necesita. No podemos correr el riesgo de que, en 2019, otra vez los niños vuelvan a perder más días de clase, o que nuestras escuelas tengan que cerrar, producto de un gobierno que no destina los recursos que hacen falta para su mantenimiento”.

Además, contrastó: “Conocemos el modelo de Ducoté. El intendente malgasta los fondos destinándolos al mantenimiento de una superestructura de funcionarios con altos sueldos o a gastos superfluos como la remodelación de su oficina, y después somete a Pilar al ajuste y al endeudamiento”. Y especificó: “El pago de intereses de deuda ya se ubica dentro de los seis puntos que más dinero del presupuesto se llevan. Nos preocupa que, partiendo de esa realidad, el intendente crea que seguir endeudando a Pilar pueda ser un camino sustentable, cuando lo único que va a hacer es seguir quitándole prioridad a los temas fundamentales”.

En relación al dinero para el área de Desarrollo Social, en medio de un complejo contexto de crisis que cada vez se profundiza más, Paula González opinó: “Lo que Ducoté hace es cínico. El intendente anuncia con bombos y platillos los fondos para la asistencia social, pero cuando se ve la realidad, el deterioro que las medidas de este gobierno generaron y la necesidad que pasan los sectores más vulnerables, vemos que es insuficiente. No hay una decisión política de Ducoté de destinar los recursos que realmente hacen falta para que las poblaciones más sensibles, como los niños o los jubilados, puedan salir adelante”.

Por último, Achával mencionó: “Esperamos que en 2019 los 7 mil millones de pesos con los que contará Ducoté se vean reflejados en políticas públicas, porque este año no vimos que el presupuesto se haya traducido en mejoras. Ojalá que esta vez sí el dinero que los propios pilarenses aportan sirva para dar respuesta a sus pedidos, como el avance en la construcción del Hospital Central, tema que, lamentablemente, no se incluyó en el presupuesto”. Y cerró: “Estamos convencidos de que los pilarenses tienen un proyecto para Pilar muy distinto al que plantea el intendente. Por eso, desde nuestro espacio vamos a trabajar para representar y defender los temas que a los vecinos realmente les preocupan”.