Por estos días hay polémica en la política merlense a razón de un llamado a licitación del gobierno comunal para la contratación del servicio de ambulancias públicas. Desde Cambiemos, el concejal Pablo Coccuzza entiende que el rechazo al sistema que ya implementaron municipios oficialistas y opositores tiene una razón netamente política y no administrativa.

Para el concejal, la labor del HCD “trata de abordar problemáticas comunes del vecino más allá de los problemas coyunturales que no podemos solucionar”, esto en referencia a algo común en los Concejos Deliberantes, las horas de debate sobre política nacional.

“En el Concejo se tratan los proyectos, si es cierto que debería sesionar un poco más, porque son pocos los encuentros que se realizaron en el año”, criticó el hombre del Pro, quien de todos modos dijo que existe consenso y participación.

Por otro lado Cocuzza dijo que no le ve sentido a los proyectos “con críticas a los gobiernos nacional y provincial, porque la gente no nos votó para eso”, pero sí destacó los expedientes que buscan el bien del vecino.

El edil se refirió a la licitación del servicio de ambulancias que hizo el gobierno de Merlo. “No estamos de acuerdo que el Municipio contrate un servicio por 61 millones de pesos mientras rechazan las 14 ambulancias del SAME, con una complejidad mucho más grande, con la transferencia de fondos para su mantenimiento, además del pago de médicos y enfermeros”, de forma decreciente durante ocho años, cuando la manutención del sistema pasa en su totalidad a la comuna.

La negativa del intendente Gustavo Menéndez a aceptar el SAME “es una diferenciación política, porque la carta acuerdo que firma la Provincia con los Municipios deja claro que el gobierno bonaerense paga todo, y que al Municipio no le cuesta un solo centavo”, declaró Cocuzza.

La crisis del sistema de salud en Merlo “es responsabilidad del Ejecutivo municipal, caso de los 3 hospitales y las 33 salas, algunas cerradas, donde hay falta de insumos y problemas de turnos”, opinó el martillero.

Días atrás, Pablo Cocuzza presentó un Plan de Gobierno ante distintos intendentes de Cambiemos. Al respecto el dirigente detalló como eje reordenar el presupuesto y ejecutarlo sin reafectaciones. “Con transparencia en las licitaciones y analizando en qué gastamos, podemos poner en valor los recursos y emprolijar, por ejemplo, el sistema de salud del distrito”, remarcó.

Finalmente, sobre la interna de Cambiemos en Merlo, Cocuzza dijo que están “peleando” por ver “quien es el mejor candidato, no en base a una medición, porque eso puede poner funcionarios incapacitados solo por ser conocidos, si no por el proyecto, que es lo más importante”.

“Nosotros tenemos un plan para Merlo, y si nos llegase a tocar la hermosísima tarea de poder gobernar el distrito, sabremos que hacer desde el día uno”, sostuvo el concejal, quien criticó la modalidad de “padrinazgos” en el esquema de elección de candidatos. “Son parte de la vieja política”, sostuvo.