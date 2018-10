Los trabajadores denuncian una invasión de ratas y cucarachas en el lugar a la vez que hay faltantes de insumos básicos para la atención de los pacientes y faltan nombramientos de enfermeros.

Cientos de manifestantes marcharon sobre la Ruta 197 hasta el hospital de Pacheco para darle un abrazo simbólico bajo la consigna “El hospital está en terapia intensiva”. Encabezaron la jornada gremios y movimientos sociales de la región.

En rueda de prensa, el titular de la CTA Autónoma de Zona Norte, Fabián ‘Moncho’ Alessandrini, señaló que “estamos presentes defendiendo la salud pública”. “Hoy el hospital de Pacheco está en terapia intensiva y tenemos que luchar por ponerlo de pié. Vemos la cantidad de organizaciones que participan y es conmovedor. Son organizaciones que le dan de comer a los pibes en los barrios y hoy se paran ante esta política de ajuste y vaciamiento. Lamentablemente hay un director que es funcional a la política predadora de María Eugenia Vidal y tiene un hospital lleno de ratas y sin insumos”, agregó.

Por su parte el secretario general de ATE Tigre, Javier Charquero, detalló: “La situación del hospital es alarmante. Si no salimos los vecinos y los trabajadores a la calle el hospital se cae a pedazos. Hay ratas y cucarachas, no hay medicamentos, no tenemos enfermeros para atender a los pacientes. Le pedimos al director que deje de meter policías para que no podamos pasar y luche con nosotros por la recuperación de este lugar”.

Ana Aguirre, referente de la CCC, agregó: “Venimos en solidaridad con los trabajadores por la situación tremenda que vive el hospital. El presupuesto provincial afecta a la educación y salud pública, en este marco vamos a luchar junto a los trabajadores para no resignar ninguno de los derechos que supimos conseguir”.

Participaron de la manifestación, además, ATE Zona Norte, Barrios de Pie, la CTEP, SUTEBA, el Movimiento Evita, Octubres y Seamos Libres.