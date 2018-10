El concejal del Frente Renovador de Merlo conversó con SMnoticias sobre el rol del espacio en el distrito, el acompañamiento a la reorganización del Partido Justicialista provincial en manos del intendente Gustavo Menéndez y el armado del massismo con la posibilidad de converger en un frente con radicales, socialistas y progresistas.

“Estamos muy determinados por lo que está sucediendo a nivel general, donde la situación se esta complicando cada vez más, sobre todo en distritos como Merlo, muy grandes y con necesidades históricas de infraestructura, y con una situación social comprometida”, comentó el edil.

“Que la Provincia vaya retirándose de sus responsabilidades repercute en el distrito, y se ve en la cuestión educativa y de la seguridad”, opinó el massista.

Al respecto del acercamiento que tienen desde el Frente Renovador con el gobierno kirchnerista de Gustavo Menéndez, Díaz dijo que “por origen, con el intendente tenemos una larga historia dentro del peronismo, y más allá de las circunstancias y como evoluciona lo político, entendemos que el de Merlo necesita conservar una identidad como gobierno justicialista, y en esa convicción, desde el comienzo de la gestión entendemos que no debemos obstaculizarla”.

El concejal dice que hay un acompañamiento mutuo a “proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de la vida del vecino”, y consideró que las divisiones y enfrentamiento obstaculizan la administración en perjuicio de la gente.

Frente al armado de unidad que pregona Gustavo Menéndez, el dirigente massista dijo que por ahora son solo consignas: “es una construcción porque el peronismo tiene una larga historia y por ser un movimiento, esa reconstrucción del justicialismo no es solo rearmar un partido”.

“Fue un grave error que Unidad Ciudadana haya desechado al Partido Justicialista en 2017, que terminó con Florencio Randazzo sacando el porcentaje más bajo en su historia en la provincia de Buenos Aires”, reclamó Díaz, criticando “el proceso de degradación al que fue sometido el partido que lo hizo tocar fondo”.

“Es un hecho auspicioso que intendentes y legisladores hayan encarado la reorganización del PJ bonaerense”, celebró el profesor, y afirmó que Sergio Massa “también tiene la intención de reconstrucción de conjunto”.

Sobre lo último, al respecto de la foto que trascendió entre el líder del Frente Renovador y el gobernador santafecino Miguel Lifschitz, la líder del GEN Margarita Stolbizer y el radical Ricardo Alfonsín, Díaz dijo que “todos los sectores políticos están en una búsqueda”, y consideró que el socialismo o el progresismo “no forman parte de un esquema antipopular”.

“La critica a Sergio Massa tiene el solo fin de que no pueda quebrar la polarización con su importante caudal de votos”, comentó el edil, y recordó que el kirchnerismo hizo alianza con el radicalismo en 2007. “A mi no me cae mal la foto”, opinó.

Después de Othacehe, “es necesaria una reformulación de los militantes, de los dirigentes, de los cuadros del peronismo, y todavía estamos en una etapa de transición”, consideró finalmente el concejal peronista, quien dijo no creer en los armados locales: “No creo en los partidos vecinales, creo en un proyecto nacional y a partir de ahí tendremos una provincia grande, que hoy está en decadencia, y que municipios como el nuestro también tengan destino”, lo que hoy no permite el modelo del macrismo, finalizó.