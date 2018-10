La campaña para prevenir enfermedades cardiovasculares se realizó el sábado en las distintas localidades del distrito. Miles de vecinos se hicieron gratis diferentes controles médicos. La iniciativa se repetirá el 10 de noviembre.

Por séptimo año consecutivo, el Municipio de San Isidro lanzó la campaña Corazón Saludable. El programa consiste en la instalación de postas sanitarias en la vía pública para que los vecinos se realicen gratis diferentes controles médicos y de esta manera prevenir enfermedades cardiovasculares.

“Es muy bueno que el hospital salga a la calle y que la gente, cerca de sus casas, pueda realizarse diferentes controles. Esto se realiza en diferentes puntos estratégicos como estaciones de tren, plazas y centros comerciales del partido. Cuidamos a nuestros vecinos en todas las etapas de la vida. La prevención es sinónimo de mejor calidad de vida”, expresó el intendente Gustavo Posse, tras acompañar a los vecinos en los chequeos en Eduardo Costa y Alvear, en la localidad de Martínez.

Cada persona recibió una ficha clínica, que completaron en los distintos gazebos. Control de glucemia, colesterol, presión arterial, evaluación nutricional y vulnerabilidad al estrés fueron los chequeos en las postas sanitarias. En la última carpa, los médicos clínicos brindaron una devolución a cada paciente sobre los factores de riesgo, como así también pautas de autocuidado y prevención.

“A través de estas campañas de salir a la calle buscamos la prevención de las enfermedades cardiovasculares y educamos a la gente en cuestiones relacionadas a las conductas alimentarias. Es muy importante que se informen en estas conductas saludables que previenen las patologías, y que nos permiten cada año aumentar la expectativa de vida de la población”, explicó el secretario de Salud Pública, Juan Viaggio.

En caso de localizar alguna patología, al paciente se lo deriva al hospital o algún Centro de Atención Primaria de la Salud.

La campaña se realizó en Beccar, en avenida Centenario y Ayacucho; San Isidro, en la Plaza del Mástil; en Martínez, en Eduardo Costa y Alvear; en Villa Adelina, en el Paseo de los Inmigrantes; Boulogne, en la estación de tren; y en el Bajo Boulogne, en la Plazoleta Colibrí.

Esta iniciativa se repetirá el sábado 10 de noviembre en los mismos puntos estratégicos.

Delia Rodríguez, de Martínez, dijo que no dudó en acercarse cuando vio los gazebos. “Me parece muy interesante, porque a veces este tipo de estudios uno no los puede realizar por falta de tiempo y hoy los hice todo rápido. Me atendieron muy bien, fue muy expeditivo”, añadió la vecina.

A su lado, Carlos Petrieni, otro vecino, coincidió en la buena atención y servicio completo.

“Está muy bueno lo que hace el municipio, son servicios que mejoran la calidad de vida de todos. El sistema de salud de San Isidro es excelente, nos sentimos muy cuidados”, concluyó Enrique Gutiérrez, de San Isidro.