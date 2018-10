La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó la quema de casi 6 toneladas de droga que fueron decomisadas durante distintos operativos de las fuerzas federales en todo el país. Fue en la Planta de Tratamiento Integral de Residuos Aeroportuarios, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. El valor de las sustancias incineradas asciende a 350 millones de pesos.

“Estamos cumpliendo con una obligación, destruir la droga que se secuestra. Es una cantidad importante de cocaína, marihuana y pastillas que desaparecen para siempre”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y agregó: “Prácticamente todos los días quemamos estupefacientes en todo el país, demostrando la voluntad firme del gobierno en la lucha contra el narcotráfico”.

Participaron el titular de la Sedronar, Roberto Moro; el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; los subsecretarios de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, y de Políticas de Seguridad e Intervención Federal, Darío Oroquieta; los jefes de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Itzcovich; y los subjefes de la Gendarmería Nacional, Federico Sosa, y de la Prefectura Naval, Hugo Ilacqua.

“Este paso es muy importante porque la droga que quemamos es droga que no llega a su destino, lugares donde se producen peleas por el negocio criminal, y no llegan a manos de jóvenes que luego necesitan ayuda para que no destruyan sus vidas”, destacó Bullrich. Y concluyó: “La incineración nos permite terminar con estos productos que tan mal le hacen la sociedad”.

Entre los procedimientos que culminaron hoy con la desnaturalización del estupefaciente, se destaca la incautación de 450 kilos de marihuana que fueron interceptados tras el aterrizaje de una avioneta en la localidad bonaerense de Duggan. Fue en junio de 2017, cuando el trabajo conjunto entre la Gendarmería Nacional y la Secretaría Nacional de Drogas de la República del Paraguay permitió detectar el vuelo ilegal.

Los gendarmes observaron la llegada de los narcos y los detuvieron en la pista cuando estaban descargando los narcóticos. Allí se desarticuló a la banda y se decomisó la droga, 7 vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo, bidones de combustible y la aeronave marca Piper modelo Apache.

También vinculada al tráfico de droga entre la Argentina y Paraguay, la Policía Federal incautó en su momento 220 kilos de marihuana acondicionados en el chasis de una camioneta. Este procedimiento se llevó a cabo luego de una investigación que comenzó a partir del desbaratamiento de una red de narcomenudeo que operaba en la zona de San Isidro.

Otros 62 kilos de cannabis sativa fueron hallados por los policías después de dar cuenta del funcionamiento de una organización criminal en Villa Ballester. Los dos principales sospechosos fueron detenidos cuando preparaban un vehículo en el que transportarían la droga hacia la localidad de Puerto Madryn.

Por su parte, la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró más de 41 kilos de cocaína en el marco de un megaoperativo en el que fueron detenidos 10 integrantes de una banda narco. Fue luego de profundizar una pesquisa que empezó con la aprehensión de delincuentes vinculados a la venta de celulares robados en la Capital Federal.