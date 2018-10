Violeta, Pepa y sus padres se reunieron en la Defensoría del Pueblo de Escobar junto a representantes de la empresa Munchi’s y la titular del organismo, Rocío Fernández, con el objeto de celebrar una audiencia de mediación voluntaria.

En este marco, las partes pudieron expresarse, escucharse y arribar a una resolución y transformación pacífica del conflicto, manifestando el establecimiento las disculpas correspondientes.

Asimismo, a los efectos de reafirmar sus dichos, la empresa procedió a la colocación en local de un cartel en los términos que la ley nacional dispone.

Al respecto, Roció Fernández expresó: “Nada se construye desde el odio, y en estos días he leído comentarios en las redes sociales que me resultan preocupantes. Es fundamental entender que esto no se trata de despedir gente o solicitar cierres, esto es trabajar en la empatía , en ponerse en el lugar del otro y ver que al otro le pasan cosas, y que fundamentalmente, nosotros los escobarenses cumplimos las leyes”.

Por otro lado, agregó: “Como secretaria general de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina presentaré en el próximo plenario de la entidad un pedido de declaración nacional en relación a la plena vigencia de la Ley 26858 en todo el país, para que sea acompañada por todas las Defensorías del Pueblo de la Argentina, como así también, el desarrollo de una campaña de promoción y concientización del derecho al acceso, deambulación y permanencia de personas con discapacidad acompañadas por perro guía o de asistencia”.

Vale recordar que días atrás Violeta, una joven con discapacidad, no pudo ingresar al local de la heladería Munchi’s de Escobar con su perra terapéutica Pepa, a pesar de que la ley establece que debieron habérselo permitido. El hecho se hizo viral en las redes sociales y el repudio a la empresa fue generalizado.