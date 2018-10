Fuera de temario, la cuestión se instaló un día después de un paro impulsado por el sindicato municipal. Hubo críticas de un lado y del otro, exabruptos, y un concejal complicado con las sumas.

En el inicio se dio un pequeño debate al respecto de los homenajes y beneplácitos que hace el Concejo a determinadas organizaciones públicas del distrito. El pedido de Cambiemos estuvo basado en que este tipo de proyectos deberían ser presentados cuando las instituciones conmemoren aniversarios redondos, es decir, décadas, bodas de plata, oro, etc.

La idea fue rechazada por el peronismo y de alguna manera, esa postura fue avalada por el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Iacovino, al sostener: “No matemos la política”.

Sin dudas, el tema predominante en la sesión, fuera de cualquier expediente tratado, tuvo que ver con el paro de municipales del día jueves.

La concejal Julia Cháves, hija del ex secretario de Educación del gobierno de Hugo Curto, Hector Cháves, trajo el debate al recinto y calificó de “absurdo” el aumento del 7% sobre el básico otorgado a los trabajadores por decreto.

“Ese porcentaje no se concibe con los terribles aumentos de los servicios, los alimentos, y la inflación que está destruyendo a las familias”, exclamó, y opinó: “los empleados municipales se están cagando de hambre”.

El oficialista Marcelo Bello respondió: “es increíble que el bloque del PJ se acuerde de los sueldos municipales, cuando llegamos al gobierno recordamos lo miserables que eran los salarios, con trabajadores que ganaban 3 mil pesos por mes”.

“La recomposición que está llevando Diego Valenzuela no tiene que ver solo con el salario, también hubo pases a planta permanente y un fuerte trabajo para recuperar la carrera municipal”, sostuvo el radical, y agregó: “nosotros no estamos acá para defender al empleado municipal si no para representar a los vecinos, y los trabajadores tienen un gremio que los defiende y los representa en las negociaciones paritarias”.

El peronista Máximo Rodríguez remarcó que el aumento también fue para directivos y coordinadores, los que perciben salarios superiores a los 21 mil pesos, frente a los 8 mil pesos que cobran los empleados de las categorías más bajas.

Años anteriores, “nunca el salario se depreció por la inflación, y en lo que va de 2015 a la fecha, la depreciación está cercana al 40%”, dijo el edil, y pidió que el intendente y el sindicato “se vuelvan a sentar con la mirada de la realidad”.

Otra intervención polémica del concejal Juan Carlos Berns tuvo lugar el viernes cuando dijo que la inflación desde marzo hasta ahora es del 24%, fecha en la que se dio el último aumento para los municipales, “no leen los diarios y dicen cualquier cosa”, lanzó el concejal de Valenzuela.

“Los aumentos que se dieron en el año fueron primero del 15% y ahora del 7%, 25 por ciento”, dijo el hombre que se llevó matemática a marzo.

El concejal Alejandro Collia, del PJ, dijo que la posición del bloque oficialista “tiene que ver con las políticas que llevan adelante el gobierno de Mauricio Macri y el de la gobernadora María Eugenia Vidal, con paritarias a la baja para favorecer al sistema financiero” en distintos ámbitos del Estado.

“La suma del 15% más el 7% da 22 por ciento”, refutó el ex ministro de Salud tras el mal cálculo de Berns, y sostuvo que “solamente en este año, estaríamos bajando el poder adquisitivo de nuestros municipales en más de un 22 por ciento”, con una proyección inflacionaria anual del 44%.

Dado que no existía ningún expediente al respecto, la discusión por los salarios municipales quedó solo en la postura de los bloques legislativos.

En la sesión se aprobaron convenios; pedidos de informe al Ejecutivo sobre los homicidios en ocasión de robo de Víctor Balledor, Rolando Cáceres y Sebastián Maziejuk; entre otras solicitudes.