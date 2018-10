La propuesta gratuita organizada por el Municipio convocó a cientos de vecinos y turistas en el Museo de la Reconquista. De los cuatro encuentros participaron músicos nacionales y agrupaciones del distrito.

A sala llena, finalizó la séptima edición del ciclo Jazz & Blues organizado por el Municipio de Tigre. En el último de los cuatro encuentros, vecinos y visitantes de la ciudad compartieron la experiencia musical de origen afroamericano que presentó el reconocido artista Javier Malosetti con su grupo La Colonia, en el Museo de la Reconquista.

La subsecretaria de Cultura, Milagros Noblía sostuvo: “Queremos que los vecinos sigan disfrutando en forma gratuitade una experiencia muy intensa, con músicos de renombre a nivel nacional y con artistas locales de un gran talento. Es una forma de dar a conocer un género que cada vez cuenta con más aficionados. Por decisión del intendente Julio Zamora, continuamos promoviendo el arte para todo público en nuestro espacios culturales”.

Durante cuatro encuentros, el ciclo tuvo presentaciones de grupos como Babú Cerviño Cuarteto, el ex bajista de Pappos Blues, Machy Madco; Fraga Trío y Antigua Jazz Band.

Luego de repasar el repertorio de su nuevo grupo La Colonia, Javier Malosetti destacó: “Fue una noche muy feliz porque vino mucha gente entusiasta, que me venía a escuchar a mí, pero también que era seguidor del festival. Se creó un espacio muy valioso en un lugar ideal para tocar, en donde colegas me lo recomendaban y me alegra haber tenido la oportunidad. Es un gran sitio de encuentro y volvería a tocar con gusto”.

El ciclo Jazz & Blues nació hace siete años como iniciativa cultural del municipio y desde su origen fue pensado como un evento destacado de la zona norte. Los géneros jazz y blues fueron en la historia musical argentina espacios de excelencia y prestigio, que posicionaron a diversos y talentosos artistas.