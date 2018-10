Fue una alegre jornada que se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo 6, donde hubo baile, música y sorteos, el Consejo Escolar agasajó a los auxiliares jubilados y en actividad de las escuelas públicas. Estuvo presente en el evento el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, quien expresó: “A nosotros esto nos pone muy contentos, porque como funcionarios públicos podemos de alguna manera estar con los auxiliares y acompañarlos, lo que tiene mucho valor para ellos”.

Como reconocimiento a su esforzada labor en apoyo a la comunidad educativa, el Consejo Escolar, acompañado por el Municipio de San Fernando, agasajó en las instalaciones del Polideportivo 6 a los auxiliares de las escuelas públicas, jubilados o en actividad. Fue un día de alegría y sana camaradería, donde hubo baile, música y sorteos.

El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, presente junto a Teresita Piaggi y los miembros del Consejo Escolar, dijo: “Como hacemos todos los años, acompañando en el Día del Auxiliar a todos los auxiliares que se jubilaron, y los que están en actividad. Fundamentalmente reconociendo, después de toda una vida de trabajo a más de 30 auxiliares que se jubilaron. La verdad es que a nosotros nos pone muy contentos, porque como funcionarios públicos podemos de alguna manera estar con ellos y acompañarlos. Disfrutando, ahora con sorteos, con un grupo musical para que puedan divertirse, y pasando el día acá en el Poli que está muy lindo y es muy cordial el ambiente que se dio”. “En esta fiesta se encuentran los auxiliares de todos los colegios públicos de San Fernando, y por supuesto los de Islas que también tienen su merecido reconocimiento”, finalizó.

En tanto, el consejero escolar Lucas Echeverría agregó: “Es un muy merecido homenaje a quienes hacen una gran labor diaria con alumnos y docentes, que merecen este reconocimiento, no sólo a los auxiliares en actividad, sino también los que se han jubilado en los últimos años. Estamos felices y contentos, realizamos esto con mucho cariño”.

En cuanto a los agasajados, que pasaron una grata jornada de alegría, camaradería y diversión, Blanca, de la Escuela 28 del barrio San Jorge, dijo: “Me parece muy bien, estoy muy conforme y agradecida al Consejo, a mis compañeras, y a todas las escuelas en general. Muchas gracias a todos”.

Su colega Laura, de la Escuela Especial 501, agregó: “Es muy lindo que se acuerden de nosotros. Algunos somos suplentes y vamos cambiando de escuela en escuela, y por lo menos podemos reunirnos con ex compañeras que en algún momento se han cruzado”.

Y Mirta, auxiliar de la Escuela 34 de arroyo Borchez, finalizó: “Me parece muy lindo, porque no lo esperaba. Ya me jubilé, muy contenta porque todo lo que hice lo hice con mucho amor. Mis hijos me hicieron la despedida que fue inolvidable, y esto me parece también muy lindo”.