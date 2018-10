Este lunes, con la participación de intendentes de siete comunas, la Universidad Nacional de Hurlingham presentó un consorcio de cooperación conformado con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y el Centro de Estudios de la Ciudad de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con el fin de elaborar un diagnóstico junto a los gobiernos municipales, sobre los problemas que afronta el conurbano a partir del contexto de crisis actual.

En esta convocatoria participaron los intendentes Juan Zabaleta, de Hurlingham; Alberto Descalzo, de Ituzaingó; Gabriel Katopodis, de San Martín; Santiago Maggiotti, de Navarro; Gustavo Menéndez, de Merlo; Andrés Watson, de Florencio Varela; y Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas. También estuvieron presentes referentes de Salud, Educación y Desarrollo Social de los municipios mencionados, a los que se agregan La Matanza, Escobar, Moreno, Cañuelas, Almirante Brown, Tigre, Lomas de Zamora y Marcos Paz.

La apertura fue realizada por los organizadores del encuentro, los rectores de la UNAHUR, Jaime Perczyk, y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva, quienes dieron cuenta del interés de trabajar sobre la situación social de los municipios respecto de un problema central, la pobreza.

Hubo un panel de especialistas que expusieron acerca de las dificultades en los distintos territorios y se analizaron los distintos pronósticos macroeconómicos y sus consecuencias en el conurbano.

También se expusieron datos de encuestas de Clima Social que arrojaron datos preocupantes en cuanto a que al 62 por ciento de la población no le alcanza el dinero, o que el 55 por ciento tuvo que reducir el consumo de alimentos.

“A partir de las distintas realidades de nuestros distritos, las universidades públicas están teniendo un rol importante”, comentó finalizado el encuentro a SMnoticias el intendente Juan Zabaleta, y comentó que junto con la Universidad de Hurlingham, el Municipio “constituyó una red de más de 45 merenderos donde articulamos manipulación de alimentos, apoyo escolar y planes de vacunación”.

“Es importante que -las casas de estudio- nos vayan teniendo al tanto de la realidad que vemos a través de índices de desempleo, de consumo, de pobreza, para replantear a través de los presupuestos municipales recursos en función de la ayuda directa y de descompresión tributaria”, sostuvo el jefe comunal quien destacó una iniciativa de su gestión que se replica en el conurbano, el subsidio al pan.

Zabaleta dijo que hoy la gente no quiere escuchar sobre elecciones ni campaña, “por eso estamos en el lugar de gestionar y de resolver”, en el eso se asienta el armado de unidad de los intendentes, y también las diferencias con los gobernadores, “porque nosotros queremos un presupuesto que contenga a la gente y no un presupuesto de ajuste”.

También el jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, destacó que la creación de universidades nacionales en los últimos años “le dio a los municipios una herramienta invaluable, a pesar de que cierto sector del gobierno cree que es una inversión de más porque los pobres no van a la universidad”.

“Trabajamos en el diagnostico y en la propuesta” gracias al aporte en investigación de las casas de estudio, explicó Menéndez, quien se expresó pesimista en cuanto al cambio de las políticas económicas y sociales de un “gobierno que cree en la teoría del derrame, y que vive atacando las consecuencias de la pobreza, mientras nosotros trabajamos para atacar las causas”.

A diferencia de Zabaleta, el alcalde de Merlo entiende que la postura no tan combativa de los gobernadores peronistas subyace en que “sobre sus espaldas tienen el peso de llevar adelante administraciones que son imposibles de llevar sin la ayuda del gobierno nacional”. “Creo que en el fondo de la cuestión, con los gobernadores no nos separa nada, no son nuestros adversarios porque el único responsable del empobrecimiento y del hambre de los argentinos es el que se sienta en el sillón de Rivadavia”, expresó.

Por su parte el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, consideró que “las universidades nos brindan desde la herramienta del conocimiento académico, fortalecer nuestros reclamos y lograr un planteo más sólido de cara a las políticas que viene llevando el gobierno nacional, e impactan en la gente”.