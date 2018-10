El concejal de Cambiemos analizó la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante en la que se aprobó la ampliación presupuestaria.

“Logramos el aumento de los salarios de los trabajadores de San Isidro sin afectar los servicios que reciben los vecinos”, afirmó el concejal oficialista Pablo Fontanet, tras aprobarse el proyecto de ampliación presupuestaria en el Concejo Deliberante, que permitió la mejora salarial convenida con el Sindicado de Trabajadores Municipales.

La aprobación de la ampliación presupuestaria se logró a través de un consenso con los concejales del Frente Renovador -Gonzalo Beccar Varela y Juan Medina- que pidieron reformas al proyecto original antes de dar su aprobación.

Sobre el rechazo de sectores de la oposición al proyecto, opinó el legislador: “El voto negativo de los bloques del kircherismo y el Partido Justicialista se contrapone con su discurso en favor de los trabajadores, de que los salarios no pierdan poder adquisitivo ante la inflación y que el ajuste no lo paguen los empleados. Si hubiera prosperado su postura, el Municipio no tendría autorizados los recursos necesarios para afrontar las mejores de haberes”.

Y agregó: “También fue llamativo que mantengan esa posición en un día tan simbólico para el peronismo y para los trabajadores. Donde minutos antes de la negativa a la ampliación dieron encendidos discursos señalando lo que fue esa fecha en la historia argentina y en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores”.

Finalmente, Pablo Fontanet se refirió al proyecto alternativo que propuso la oposición. “Esto avanzaba sobre facultades propias del intendente Gustavo Posse, no garantizaba el pago de aumentos salariales y preveía recortes presupuestarios que llegaba al extremo de llegar al cierre de áreas sensibles de la gestión municipal, lo que hubiera generado un severo conflicto institucional dentro del Municipio”, cerró.