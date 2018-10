El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; el diputado provincial Juan Andreotti; el presidente de la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas, Jorge Farré; y autoridades de Prefectura Naval, inauguraron la muestra con 80 expositores; stands; foodtrucks y espectáculos. La muestra estará abierta hasta el 23 de octubre en el Parque Náutico. Hoy sábado a las 18 será el desfile ‘Está de moda navegar’, con la conducción de Dolores Barreiro.

El Parque Náutico de San Fernando vuelve a recibir a los principales referentes de la industria náutica en el marco del 22º Salón Náutico, el evento más importante a nivel nacional que organiza la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas, en un predio de 11 mil metros cuadrados lleno de stand, galerías y amarras con 240 embarcaciones a flote y en seco. Se exhiben kayaks, semirrígidos, lanchas, veleros y cruceros. Además, hay música en vivo y un inolvidable desfile con la conducción de la modelo Dolores Barreiro.

La gran inauguración estuvo a cargo del presidente del Concejo Deliberante e intendente interino, Santiago Aparicio; el diputado provincial Juan Andreotti; el presidente de la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas, Jorge Farré; y el director general de Informática y Comunicaciones de la Prefectura Naval Argentina, Ernesto Klocker. Durante el acto, la banda musical de la fuerza de seguridad interpretó clásicos de rock y el himno nacional.

“Estamos muy contentos de poder tener esta muestra náutica donde están todos los principales referentes de la industria argentina del sector, con fabricantes y emprendedores. Es un día para felicitarlos porque, a pesar del momento económico del país, ellos eligen seguir invirtiendo y estar firmes abriendo las persianas de sus comercios todos los días para generar fuentes trabajo, pagar sus impuestos y estar a la vanguardia a nivel mundial”, afirmó Aparicio.

Andreotti, por su parte, señaló que “San Fernando está representado por la náutica en todo el país, así que poder celebrar una nueva edición con tantos expositores que en un momento del país difícil apuestan a la industria hay que reconocerlo y acompañarlos nos llena de orgullo”. “Aprovecho para invitar a todos los vecinos a que vengan a ver esta muestra en uno de los lugares más lindos de la provincia de Buenos Aires, durante toda la semana”, agregó.

Por otro lado, destacó: “San Fernando pudo crecer todos estos años a ritmo sostenido, y hoy todo el mundo habla de la renovación del distrito, y parte de ella se pudo hacer porque cada vecino nos acompaña con el pago de las tasas. La náutica es un motor importante con más de 7 mil puestos de trabajo en nuestro distrito junto a más de 5 mil comercios, que hacen un total de 10 mil empleados. Todos estamos agradecidos y orgullosos porque la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas siga realizando esta exposición y tendiendo la mano a toda la industria”.

El 22º Salón Náutico de San Fernando cuenta con más de 80 expositores con empresas líderes en el sector. Además, hay stands bajo techo; amarras con embarcaciones a flote para visitar; cursos y charlas abiertos; foodtrucks y patio gastronómico; y espectáculos y shows en vivo. También hay un stand del Municipio de San Fernando que obsequia plantas de albahaca, menta y cedrón; y un puesto informativo especial de las áreas de Turismo y Protección Ciudadana.

Farré, a su turno, celebró por otra exitosa edición de la muestra más importante de embarcaciones en el país, con sede en San Fernando. “Esta exposición, que ya es la número 22, puede hacerse con esta calidad y este tamaño gracias al apoyo del Municipio. Esta sociedad con el Parque Náutico nos ha permitido que el público disfrute de este predio que está abierto todos los fines de semana. Esta expo tiene agua, embarcaciones en tierra, porque el predio lo permite; tenemos más de 200 embarcaciones expuestas desde pequeños veleros, kayaks, hasta cruceros muy importantes”, dijo.

“Toda la industria concurrente está presente, así que muy contentos y orgullosos de poder mostrar esto, que es un esfuerzo de empresas pequeñas y medianas, todas familiares, que nos rompemos el alma pese a las crisis, apostamos y redoblamos la apuesta. Los esperamos, disfruten, vale la pena venir”, concluyó.

Uno de los visitantes en el día inaugural del Salón Náutico fue el diputado nacional Oscar Macías, quien sostuvo: “Hay que rescatar el trabajo que hacen las pymes, que son los mayores generador de empleo del país. Quiero felicitar a los empresarios y al Municipio de San Fernando por esta apuesta que hace el futuro de nuestro país, y por supuesto seguir trabajando en conjunto con todos y cada uno de los actores para seguir desarrollando esta industria tan importante”.

Dentro de las próximas actividades del Salón Náutico, el sábado 20 será el desfile ‘Está de moda navegar’ con la conducción de la modelo Dolores Barreiro; el domingo 21 se festejará el Día de la Madre con actividades temáticas y entrada libre para todas las mujeres; y el jueves 25, el viernes 26 y el sábado 27 se presentarán bandas en vivo interpretando grandes éxitos de los 80 y 90.

Visitantes de todos la Provincia llegaron para recorrer el Salón Náutico. El vecino Felipe manifestó: “He observado los barcos que hay, me parece muy interesante. He venido a ver un catamarán que me gustó, muy similar a lo que observé en Miami. Hay mucha gente visitando la muestra, siendo día de semana; va a ser un gran éxito realmente”.

Por su parte, Pablo consideró que “es muy bueno, he visto cosas que me parece increíble que se fabriquen en Argentina, y es genial que se pueda divulgar a nivel mundial, porque acá se hacen cosas de primera calidad como las que he visto”. Y Paz compartió su asombro. “La verdad es bárbaro -dijo- sobre todo las aplicaciones que pueden usar los navegantes hoy para poder localizar sus embarcaciones en caso de emergencia. La náutica ha sido siempre para compartir en familia”.

Otro visitante, Juan, opinó que “es excelente la muestra y es hermoso lo que hay”. “Me encantan las embarcaciones, y cómo te atienden acá en el Salón Náutico”, remarcó. Y en el sector gastronómico, Inés y María compartían unos deliciosos tragos. “La muestra es muy linda, muy bien organizada, ordenada y prolija. El tiempo ayudó muchísimo, hoy está bárbaro”, dijo la primera de ella. Y su compañera expresó: “Este año es la primera vez que venimos, y está muy buena. Muy lindos los foodtrucks”.

Participaron del día inaugural del Salón Náutico, los secretarios y directores del Departamento Ejecutivo del Municipio; concejales; concejeros escolares; autoridades de la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas; Prefectura Naval Argentina; Bomberos Voluntarios; entidades intermedias; y empresarios y expositores de la industria náutica.