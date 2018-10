El Municipio de San Fernando y el Rotary Club convocan a los vecinos a participar de 9 a 13, en Madero y Constitución, de la campaña solidaria. También habrá stands de la Secretaría de Salud Pública con controles de glucemia, testeo rápido de VIH, vacunación y nutrición; y se informará y concientizará acerca de la importancia de donar sangre para salvar vidas.

La Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales del Municipio de San Fernando trabaja activamente en prevención con el fin de cuidar la salud de los vecinos. En el marco del convenio de trabajo conjunto entre la Comuna y el Banco de Sangre del Rotary Club, llega una nueva jornada de donación de sangre este viernes, de 9 a 13, en la Plaza Mitre.

El evento contará con diferentes stands del área de Salud, entre ellas, control de glucemia, test rápido de VIH, vacunación y controles nutricionales. Y se informará y concientizará a los vecinos sobre la importancia de donar sangre, que es una necesidad permanente para ayudar a vivir al otro, porque no puede fabricarse, no se compra ni se vende, y sólo puede por medio de donaciones.

Los potenciales donantes deben cumplir con estos requisitos, tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilos; no padecer enfermedades transmisibles por sangre; no haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales; no consumir drogas endovenosas y no haberse realizado recientemente -un año- tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

No pueden ser donantes quienes hayan padecido sífilis, paludismo, brucelosis, hepatitis, chagas o ser portadores de HIV, ni tampoco quienes en el último año hayan sido intervenidos quirúrgicamente, tenido un parto, cesárea o aborto, hayan consumido drogas adictivas aunque sea una vez, o tenido prácticas sexuales que constituyen situaciones de riesgo.