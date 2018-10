El reconocido músico, comediante y actor se subió al mítico escenario de Victoria en el cual protagonizó un divertido unipersonal interpretando diferentes personajes. Los vecinos lo disfrutaron a sala llena.

El Municipio de San Fernando promueve una política de espectáculos accesibles para todos los vecinos, con el objetivo de incluir a través de la cultura, acercando propuestas artísticas consagradas. Mes a mes, el Teatro Martinelli -Lavalle 3021- renueva su cartelera para ofrecer espectáculos de calidad y accesibles, sin necesidad de trasladarse lejos para disfrutarlos.

Este sábado desembarcó por primera vez a la sala teatral de la localidad de Victoria el actor, comediante y músico Jey Mammón con su show de stand up, en el que tomó el rol de diferentes personalidades, entre ellos su papel más conocido que es ‘Estelita’.

“Es la primera vez que vengo a San Fernando, está muy lindo el Municipio y estoy con muchas ganas de hacer la presentación ante todos los vecinos”, expresó el humorista.

“No vine solo, traje a mi personaje ´Estelita´. Visitar lugares donde nunca fui me parece algo rico que se genera con el público. Hoy es un día de celebración y estoy feliz de estar en esta ciudad”, señaló.

Por su parte, el director de Turismo, Murgas y Expresiones Artísticas del Municipio, Néstor Torchia, dijo: “Estamos muy contentos de poder contar con figuras como la de Jey Mammón y traer a San Fernando una obra de primer nivel, que le pueda aportar alegría a todos los vecinos en estos momentos en los que la sociedad está tan convulsionada”.

En cuanto a los espectadores, Alicia, vecina de Victoria, dijo: “Venimos seguido al Martinelli, aprovechamos cada obra que traen. El teatro está muy lindo, es divertido y la pasamos bien. Esta es una zona muy segura y nos da placer venir con amigos”.

Carlos, otro sanfernandino, expresó: “Es la primera vez que vengo al teatro y está hermoso. Al estar cerca de casa y ser económico, permite que disfrutemos más la vuelta”.

Alexis, se acercó desde Virreyes y comentó: “Escuchaba en la radio a Jey Mammón, siempre me gustó y cuando me enteré que iba a estar en San Fernando me puse muy contento. El teatro está excelente, nos queda muy cerca y es genial para los vecinos que artistas consagrados se acerquen al barrio”.

Y Liliana, vecina de San Fernando, que concurrió con su esposo, finalizó: “Me gusta mucho el teatro, vine a ver varias obras al Martinelli. El Municipio trabaja mucho por la cultura local y eso el vecino lo valora”.