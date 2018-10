En el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, se rindió tributo al histórico dirigente sindical. Vecino de Los Polvorines, fue recordado por familiares, amigos y compañeros. Se proyectó un documental sobre su vida y lucha por los derechos de los trabajadores.

A poco más de dos años de su fallecimiento, se rindió homenaje al histórico dirigente gremialista Raimundo Ongaro, quien supo vivir la mayor parte de su vida en la localidad de Los Polvorines. En el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, el fundador de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos fue recordado por familiares, amigos y compañeros de lucha en la conquista y defensa de los derechos de los trabajadores. Además, se proyectó el documental “Raimundo Ongaro, sindicalista de la liberación”, que repasa su vida.

Los organizadores del evento fueron la Federación Gráfica Bonaerense y la Dirección de Derechos Humanos de la comuna. La directora de esta última, Nora Perazzone, dijo: “Es para destacar su compromiso de militancia y lucha, un ejemplo para todos”. Luego, la funcionaria comentó que “el documental surge a partir de la idea de mostrar toda su lucha, con los hitos que marcó en la Federación Gráfica que es donde él comenzó”. Y resaltó “la participación de todos los vecinos”. “Hay cualquier cantidad de malvinenses hoy en el Concejo Deliberante y eso nos pone muy contentos”, mencionó.

Los diputados nacionales Hugo Yasky y Walter Correa, y el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, participaron del acto. Yasky recordó que “Raimundo era un ejemplo para los que en ese momento éramos más jóvenes y militábamos para los diferentes sindicatos de aquella época”. “Raimundo dejó todo por encuadrarse en una línea histórica que marcó su vida, él decía ‘tenemos que dejar de ser un pueblo gobernado para ser un pueblo gobernable'”, agregó Correa.

El momento más emotivo de la jornada fue cuando tomó la palabra Amichetti: “Era enorme el cariño que Raimundo tenía por Los Polvorines, era su orgullo. Hacer este homenaje acá, donde hay gente que él conoció y lo valoraron mucho, es muy movilizador. Él daba todo por sus compañeros. Tenía la actitud de esos soñadores de hacer la lucha inalcanzable y no rendirse nunca. Su identidad de peronismo, forjada desde muy joven, fue lo que le permitió a Raimundo lograr todo lo que logró para nosotros, todos estos valores”.

Miguel Ongaro, también tuvo palabras para recordar a su padre: “Todo esto es motivo de orgullo, Los Polvorines me conmueve el alma. Toda mi familia nació aquí y mi padre ha sido un ejemplo que está en la historia. Esto me genera mucha emoción y fue un gran impacto escuchar al compañero Amichetti, que es un gran discípulo de mi padre, lo veo a él. Me sorprende ver el recinto prácticamente lleno y me parece justo cuando alguien es reconocido como se reconoce a mi padre. Estoy muy feliz, él fue un emblema”.