La tercera y última noche de las Fiestas Patronales de Pilar concluyó con un multitudinario show de Viru Kumbieron que los vecinos disfrutaron y bailaron en el escenario montado en la Plaza 12 de octubre. En la jornada, se premiaron a los kioskos escolares y se realizó la elección de la reina.

Al respecto, el intendente Nicolás Ducoté destacó: “Estoy muy contento por los miles de vecinos que pasaron una jornada espectacular celebrando en comunidad estas fiestas patronales que arrancaron el viernes y terminan mañana con la parte más tradicional. A nivel municipio es uno de los momentos más importantes del año para nosotros. El mensaje es para que las familias puedan compartir el espacio público promocionando más lugares de encuentro en comunidad”.

Por su parte, la secretaria general del Municipio, Lucía Ravina, remarcó: “Estamos muy agradecidos a todos los vecinos que nos acompañaron. Hemos tenido en estos tres días artistas de lujo que pasaron por el escenario. Hay una multiplicidad de áreas que están trabajando para que las fiestas patronales de Pilar sean el éxito que son”.

A partir de las 17 salieron a escena diferentes artistas locales, en el escenario emplazado en Rivadavia y Bolivar. Los mismos fueron Vani La Morocha, Karen Montenegro, Pablo Cabrera, Norma Belli, Walter Ariel, Coro Nos, Julián Volpato, Los Masillita, Lorelei, Martín Giménez, La Autentik, Ahora Si y números artísticos de Activá Tu Gym y Sabadance.

A las 20 se realizó la premiación a los kioskos escolares, destinado a alumnos de las escuelas secundarias, que muestran su creatividad e imaginación, en 78 diferentes puestos siendo la temática de este año la de videojuegos. Los primeros puestos recibieron 14 mil pesos para sus viajes de egresados, los segundos puestos 9 mil, los terceros 6 mil y las menciones especiales obtuvieron 4 mil pesos.

Más tarde, se realizó la elección de la reina que va a representar a todo Pilar, resultando ganadora Ailín Rollet, quien dijo: “Tengo 18 años y represento a Manzanares. No me lo esperaba, es la segunda vez que me presento y me sorprendió, estoy muy contenta. Voy a representar a Pilar de la mejor manera”. Además, Milagros Ortiz y Belén Obregón fueron elegidas como primera y segunda princesa respectivamente. En tanto, Analiz Brites fue coronada como Miss Simpatía; Camila Serrano como Miss Elegancia; y como Miss Amistad Sofía Romero.

Luego de la elección de la reina, el gran cierre musical estuvo a cargo de Viru Kumbieron, que con sus éxitos hizo vibrar a los miles de vecinos que se acercaron a la Plaza 12 de Octubre. Al respecto, Johanna, integrante de la banda, expresó: “Para nosotros es muy lindo estar en Pilar, somos un grupo que la peleó desde abajo. Me encanta cantar acá, estamos muy agradecidos al municipio por hacernos el aguante”.

Cabe destacar, que la celebración contó con shows de primera línea de artistas locales y cierres a cargo de Javier Calamaro, el viernes, y Facundo Saravia, el sábado. Asimismo, durante todas las jornadas, hubo puestos de artesanos y emprendedores locales, además de los kioskos escolares de los chicos de los diferentes colegios de Pilar y la elección de la reina.